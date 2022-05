Declarações do treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, após a final da Liga dos Campeões 2021/22, perdida para o Real Madrid, com uma derrota por 1-0 no Stade de France, em Paris:

«Nós jogámos um bom jogo, não foi perfeito, mas isso não seria possível contra este adversário, como estava montado, muito na defesa e a apostar no contra-ataque. Tivemos bastante perigo e ainda houve o golo anulado na primeira parte. Tivemos muitos remates, o Courtois fez várias grandes defesas e sofremos.»

«Nunca gostamos de sofrer golos. De novo, os jogadores tentaram tudo, especialmente quando ficámos em desvantagem, aí jogámos como tínhamos planeado jogar. Queríamos ser mais corajosos no segundo tempo, foi o que lhes disse ao intervalo. Nós jogámos em torno deles, porque estiveram muito recuados.»

«Perdi três finais. Não é mau chegar à final. Já é um tipo de sucesso, se bem que não é o tipo de sucesso que queremos. Temos de voltar. Somos competitivos, jogamos como um grupo, juntos, e no próximo ano tentaremos de novo.»