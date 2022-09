O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, confirmou que Ángel Di María já recuperou de lesão e poderá assim reencontrar o Benfica esta quarta-feira, em Turim.

«Recuperamos Di María, mas não sei se o colocarei em campo de início. O Szczesny poderá estar disponível, mas só saberei mais tarde e o Alex Sandro teve um problema no adutor no jogo com o Salernitana. Vamos avaliar se estará disponível para Monza [no próximo domingo]. Rabiot e Locatelli também estão fora [do jogo]», disse o técnico da vecchia signora, na antevisão ao duelo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Di María, que representou o Benfica entre 2007 e 2010, chegou na última janela de transferências à Juventus, tendo realizado até aqui três jogos. Nas últimas duas partidas, esteve de fora por limitações físicas.

O Benfica visita o terreno da Juventus esta quarta-feira, numa partida agendada para as 20h00 e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.