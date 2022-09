Fabio Capello e Alessandro Del Piero, nomes históricos da Juventus, não pouparam nas críticas à exibição da Juventus na derrota com o Benfica por 2-1 nesta quarta-feira.

«Foi um jogo difícil, a Juventus nunca teve o ritmo do adversário depois de alguns minutos muito bons. Vimos uma grande diferença em qualidade e intensidade. Este é um momento difícil para os Bianconeri. A equipa estava a fazer o seu melhor jogo da época e depois morreu à primeira dificuldade. Sofreram contra-ataques assustadores, não havia equilíbrio no campo», disse, em declarações à Sky Itália o ex-treinador e jogador da Vecchia Signora na década de 70.

«A Juventus não está num bom momento e este jogo é a prova disso. Precisamos de refletir no balneário e pensar no que está a acontecer. Precisamos de entender que problemas têm de ser resolvidos imediatamente», acrescentou Del Piero à mesma televisão.

Ambos elogiaram ainda o comportamento da equipa de Roger Schmidt no jogo de Turim. «Os jogadores do Benfica jogaram com vontade, força e velocidade e a Juventus só teve flashes disso. Alegri? Antes ele tinha outra equipa. Agora não está a ser capaz de encontrar a chave do problema e uma direção», vincou Capello.

Del Piero, que fez praticamente toda a carreira de futebolista nos Bianconeri, falou dos encarnados de forma transversal. «O Benfica foi uma equipa compacta atrás e criativa à frente. Soube sempre o que fazer. Tem um estrutura incrível, uma ótima formação e ganhou muito com vendas. E apesar disso jogam futebol moderno todos os anos. No entanto, a Juventus podia ter feito muito mais mesmo com todos os problemas», concluiu o ex-avançado.