Francisco Conceição e João Mário inscritos na Champions pela Juventus
«Bianconeri» divulgaram 29 nomes para a prova milionária
A Juventus divulgou esta terça-feira uma lista de 29 jogadores com os respetivos números das camisolas que vão poder participar na fase de liga da Champions.
Nos atletas inscritos estão os dois portugueses da Vecchia Signora: Francisco Conceição e João Mário, dois jogadores que passaram pelos quadros do FC Porto.
De recordar, a Juventus é adversária de Benfica e Sporting na prova milionária. Primeiro recebem os leões no dia 4 de novembro e já no ano seguinte, a 21 de janeiro, é a vez das águias visitarem Turim.
Confira aqui a lista de jogadores inscritos na Champions pela Juventus:
LISTA A
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Francisco Conceição
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
11 Zhergova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 João Mário
27 Cambiaso
30 Jonathan David
32 Juan Cabal
LISTA B
10 Yildiz
40 Rouhi
41 Gil Puche
42 Scaglia
43 Fuscaldo
47 Martínez