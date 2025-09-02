A Juventus divulgou esta terça-feira uma lista de 29 jogadores com os respetivos números das camisolas que vão poder participar na fase de liga da Champions.

Nos atletas inscritos estão os dois portugueses da Vecchia Signora: Francisco Conceição e João Mário, dois jogadores que passaram pelos quadros do FC Porto.

De recordar, a Juventus é adversária de Benfica e Sporting na prova milionária. Primeiro recebem os leões no dia 4 de novembro e já no ano seguinte, a 21 de janeiro, é a vez das águias visitarem Turim.

Confira aqui a lista de jogadores inscritos na Champions pela Juventus:

LISTA A

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Francisco Conceição

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

11 Zhergova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 João Mário

27 Cambiaso

30 Jonathan David

32 Juan Cabal

LISTA B

10 Yildiz

40 Rouhi

41 Gil Puche

42 Scaglia

43 Fuscaldo

47 Martínez