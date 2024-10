O Benfica abriu o marcador do jogo frente ao Atlético de Madrid e fê-lo com um golo do turco Kerem Aktürkoglu, aos 13 minutos de jogo.

Aursnes recuperou a bola na zona defensiva do Atlético e serviu Aktürkoglu, que aproveitou o espaço deixado pela defensiva do Atlético e bateu Jan Oblak, no jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Champions.

O golo de Aktürkoglu: