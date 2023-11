O Sp. Braga perdeu no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, por números que não deixam margem para dúvidas (3-0). A equipa portuguesa ainda beneficiou de um castigo máximo, a abrir, mas Lunin travou o remate de Álvaro Djaló.

Nem essa entrada forte dos minhotos convenceu a imprensa internacional.

AS (Espanha)

« Artur Jorge pareceu ter deixado a coragem que o precede no banco. O plantel tem dois supernoves e, pela primeira vez na época, ficaram ambos no banco. Por ali jogou Djaló, habitual extremo, o mais rápido da equipa. A decisão apontava a um plano de contenção e contra-ataque, mas o certo é que os portugueses não se intimidaram com o Bernabéu. Com um futebol vistoso, combinativo, alegre e atrevido, pisaram com certa inocência a área do Real Madrid»

Marca (Espanha)

«O malaguenho abriu a conta frente a um débil Braga e o Bernabéu despediu-se de pé. Merece mais minutos. Vinicius e Rodrygo confirmaram o pleno de triunfos na Champions.»

Sport (Espanha)

«O Real Madrid segue pela via rápida para os oitavos de final da Champions, depois de golear um Sp. Braga que foi-se abaixo ao não aproveitar as suas oportunidades, sobretudo um penálti nos minutos iniciais.»

Mundo Deportivo (Espanha)

«O apuramento era virtual, faltava ser real, e passou a ser com o Real Madrid a impor-se sem problemas excessivas à equipa portuguesa que deu a cara no arranque do encontro, mas que depois desapareceu para sucumbir perante os homens de Ancelotti.»

L'Équipe (França)

«Sem Jude Bellingham (lesionado), a recepção do Braga pareceu um teste ofensivo para o Real Madrid. A dependência ainda não é, portanto, total, com três golos marcados ​​aos portugueses que nunca desistiram (3-0) e uma qualificação já garantida.»

Sky Sports (Inglaterra)

«O Real Madrid apurou-se com uma vitória por 3-0 sobre o Braga. Os merengues superaram um susto inicial, quando Álvaro Djalá perdeu um penálti para os visitantes, mas quando Brahim Diaz os colocou na frente, aos 27 minutos, não havia como voltar atrás»

La Gazzetta dello Sport (Itália)

«Sem Bellingham, o Real Madrid não vacila e, de facto, já se classificou para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, livrando-se de um Sp. Braga que desperdiçou uma grande penalidade no início da partida.»