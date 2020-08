O sorteio colocou o Benfica no caminho do PAOK na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e os gregos reagiram nas redes sociais de forma curiosa.

«O dia tem 24 horas, o sol nasce de manhã, a água ferve a 100 graus e nós jogamos com o Benfica ou com o Ajax todos os Verões», pode ler-se numa mensagem no Twitter do PAOK, que recebeu uma resposta do Benfica em gif.

O clube da Luz acabou sempre a sorrir quando defrontou a equipa de Salónica, duas vezes na Liga Europa, apenas uma vez na Liga dos Campeões, com doze golos marcados e apenas cinco consentidos.