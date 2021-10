Antonio Adan termina contrato com o Sporting no verão e foi questionado nesta segunda-feira sobre o ponto de situação da renovação.

O guarda-redes espanhol diz que ainda falta muito tempo para o final do contrato, mas reforça a felicidade de representar o clube.

«Acho que todos conhecem a minha vontade de estar aqui e o quão feliz sou no Sporting, tal como quanto a minha família gosta de Lisboa. Isso também e muito importante para a decisão. Mas não depende só de mim, depende do clube também. Há uma relação ótima com o clube, mas ainda falta muito tempo para o fim do contrato e não é o mais importante neste momento.»