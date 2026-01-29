O Sporting e o Benfica encerraram as participações na fase de liga da Champions com a garantia da entrada de (mais) milhões de euros nos respetivos cofres.

O encaixe foi mais generoso para os leões, para quem o apuramento direto para os oitavos de final da competição valeu um encaixe financeiro de 11 milhões de euros numa noite em que o triunfo em Bilbau também rendeu €2,1M, sem esquecer outros fatores.

Ao todo, a entrada na fase de liga da Champions já tinha valido à SAD liderada por Frederico Varandas um total de 34,787 milhões de euros. A esse valor somam-se os 11 milhões de euros agora garantidos, as cinco vitórias na campanha (€2,1M x 5 = €10,5M) e um empate (700 mil euros). Total? Pouco menos do que 57 milhões de euros (€56,987M).

Contas feitas? Ainda não! A este valor há que somar o número de parcelas que o Sporting recebe em pela classificação final na fase de liga. Pelo sétimo lugar, os leões têm direito a 30 parcelas de 275 mil euros cada (o primeiro recebe 36 e o último apenas uma), o que perfaz um total de 8,250 milhões de euros e eleva o total do bolo (excluindo receitas de bilheteira), aos quais acresce um adicional de 2 milhões de euros pagos aos clubes que terminem nos oito primeiros lugares (do 9.º ao 16.º esse bónus adicional cai para 1 milhão de euros).

Total do Sporting: 67,237 milhões de euros.

Já o Benfica garantiu, com a vitória sobre o Real Madrid e consequente presença no play-off garantida com um golo épico de Trubin, mais dois cheques passados em nome da SAD encarnada: um de 2,1 milhões de euros pelo triunfo e outro de €1M pela continuidade em prova via play-off.

Recorde-se que os encarnados começaram a participação na prova com 42,819 milhões de euros garantidos pela entrada na fase de liga da prova e relativos a value pillar (que combina rankings - o que justifica o bolo maior comparativamente com o do Sporting) e contratos media celebrados com as operadoras nacionais).

A esse valor juntam-se os 6,3 milhões de euros pelas três vitórias, o tal milhão pela ida ao play-off e ainda 13 parcelas (€3,575M) distribuídas em função do 24.º lugar na fase de liga da Champions

Total do Benfica: 53,694 milhões de euros.

Caso se apure para os oitavos de final da prova, a equipa de José Mourinho terá direito aos mesmos 11 milhões de euros que devem estar a prestes a ser depositados nas contas da SAD do Sporting, o que fará elevar o bolo para os 65 mihões de euros.