Benfica e Sporting chegam à última jornada da fase de liga da Champions com diferentes possibilidades. Se os leões ainda aspiram ao apuramento direto para os oitavos de final, as águias apenas podem sonhar com a passagem ao play-off.

A equipa de Rui Borges ocupa o 10.º lugar, com 13 pontos, os mesmos de três equipas que estão no top-8, que dá a qualificação direta para os «oitavos». O Benfica, por sua vez, está em zona de eliminação, no 29.º lugar, com seis pontos, a dois do 24.º, que já garante o play-off.

CALENDÁRIO E CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES

O Sporting, para se apurar diretamente, precisa de vencer o Athletic (23.º) em Bilbau esta terça-feira e ficar atento ao que farão as equipas que estão acima (exceto Arsenal e Bayern, já apurados) e as que estão imediatamente abaixo, mas têm os mesmos pontos (Manchester City, Atlético Madrid e Atalanta).

O Benfica (29.º, seis pontos) também sabe que só tem hipóteses – ainda que poucas – de passar ao play-off se vencer o Real Madrid (3.º). Qualquer outro resultado diante dos «merengues» ditará a eliminação da equipa de José Mourinho. Depois disso, será necessária uma conjugação de diversos cenários.

Importa dizer que, em caso de igualdade pontual, a diferença de golos é o critério de desempate. Seguem-se os golos marcados, golos fora, vitórias e as vitórias fora, etc.

SPORTING APURA-SE PARA OS OITAVOS DE FINAL SE:

Vencer em Bilbao e cinco destes clubes não ganharem os respetivos jogos: Tottenham, Chelsea, Barcelona, Man. City. At. Madrid, PSG, Newcastle e Atalanta (se Real Madrid e Liverpool perderem, também serve);

Se os clubes acima mencionados ganharem (PSG e Newcastle jogam um contra o outro e, no máximo, só um deles poderá ganhar), o Sporting precisa também de vencer, mas ficando com uma diferença de golos melhor do que quatro deles (se Real Madrid e Liverpool empatarem, também entram nestas contas);

Se o Sporting perder, está automaticamente fora dos oito primeiros e segue para o play-off.

BENFICA APURA-SE PARA OS OITAVOS DE FINAL SE:

Se vencer e se, pelo menos, acontecerem oito destes cenários:

Marselha perder por quatro golos de diferença

Bayer Leverkusen perder com o Villarreal

Mónaco perder com a Juventus

PSV perder com o Bayern

Athletic Bilbao não vencer o Sporting

Ajax vencer sem golear ou empatar com o Olympiakos (Ajax tem de anular diferença de menos oito golos face ao Benfica)

Nápoles não vencer o Chelsea

Copenhaga não vencer o Barcelona

Club Brugge não vencer o Marselha

Bodø/Glimt não vencer o Atlético de Madrid

Pafos não vencer o Slavia ou vencer por uma diferença não superior a dois golos

Union St. Gilloise não vencer ou vencer por uma diferença não superior a quatro golos

Equipas já apuradas para os oitavos de final:

Arsenal, 21 pontos

Bayern Munique, 18 pontos

Equipas que já garantiram, pelo menos, o play-off:

Real Madrid,15

Liverpool, 15

Tottenham, 14

PSG, 14

Newcastle, 14

Chelsea, 14

Barcelona, 13

Sporting, 13

Manchester City, 13

Atlético Madrid, 13

Atalanta, 13

Inter Milão, 12

Juventus, 12

Equipas que já só podem aspirar ao play-off:

Marselha, 9

Bayer Leverkusen, 9

Mónaco, 9

PSV, 8

Ath Bilbao, 8

Olympiakos, 8

Nápoles, 8

Copenhaga, 8

Club Brugge, 7

Bodø/Glimt, 6

Benfica, 6

Pafos, 6

Union Saint-Gilloise, 6

Ajax, 6