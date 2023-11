Líder do Grupo C da Liga dos Campeões com nove pontos em três jogos, o Real Madrid pode fechar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões na receção ao Sp. Braga, nesta quarta-feira.

Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, elogiou os arsenalistas e lembrou as dificuldades sentidas pelo conjunto espanhol em Braga para alcançar uma vitória por 2-1. «Jogaram muito bem contra nós e criaram-nos muitos problemas. Teremos de defender bem. Se baixarmos os braços por pensarmos que o jogo está acabado, eles voltam. O trabalho defensivo contra equipas assim é muito importante», destacou na antevisão à partida marcada para as 20h00, com transmissão na TVI e no site e na APP do Maisfutebol.

Ancelotti foi ainda questionado sobre o talento do espanhol Álvaro Djaló, que marcou no jogo realizado na Pedreira há duas semanas. O treinador italiano preferiu olhar para a mais-valia coletiva dos minhotos. «Não nos focamos muito no individual, mas sim na equipa e na sua organização. O ataque do Sp. Braga tem várias opções, jogadores muito rápidos e um avançado-centro muito alto [Simon Banza]. Eles jogam um bom futebol. Se jogar bem é suficiente para ganhar? Creio que não. Há muitas outras coisas», destacou.

Ao contrário do Sp. Braga, o Real Madrid tem-se deparado com o problema da falta de golo dos homens da, situação que Ancelotti relativizou. «Temos de ser pacientes. Os avançados passam por estes momentos. Momentos em que rematam muito e não marcam e outros em que marcam assim que tocam na bola. O Rodrygo é o jogar que mais remata na Liga espanhola e movimenta-se bem. Há que haver paciência, este momento vai passar, como passam todos», analisou.

O treinador dos merengues abordou ainda o favoritismo à conquista da Champions, troféu que o emblema espanhol levantou em 14 ocasiões. «Não há grandes surpresas. As equipas que têm estado na luta nestes anos, vão continuar. O Bayern, o Man City, o PSG... Juntamente com as equipas espanholas, todas vão lutar pela Champions», rematou.