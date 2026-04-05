O Sporting-Arsenal, jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, vai ser arbitrado por Daniel Siebert.

Este será o segundo jogo que o juiz alemão dirige um jogo dos leões nesta temporada, depois de ter estado no Juventus-Sporting (1-1).

Siebert esteve ainda em dois jogos do Benfica: a partida com o Fenerbahçe (então treinador por José Mourinho) em Istambul no play-off de acesso à fase de liga da Champions e a deslocação dos encarnados, já orientados por Mourinho) a casa do Chelsea, jogo que terminou com a vitória dos ingleses por 1-0.

O Sporting-Arsenal joga-se na terça-feira pelas 20h00.