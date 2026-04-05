Champions
Ontem às 11:10
Árbitro alemão no Sporting-Arsenal
Daniel Siebert foi o juiz nomeado para o jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões
Daniel Siebert foi o juiz nomeado para o jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões
O Sporting-Arsenal, jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, vai ser arbitrado por Daniel Siebert.
Este será o segundo jogo que o juiz alemão dirige um jogo dos leões nesta temporada, depois de ter estado no Juventus-Sporting (1-1).
Siebert esteve ainda em dois jogos do Benfica: a partida com o Fenerbahçe (então treinador por José Mourinho) em Istambul no play-off de acesso à fase de liga da Champions e a deslocação dos encarnados, já orientados por Mourinho) a casa do Chelsea, jogo que terminou com a vitória dos ingleses por 1-0.
O Sporting-Arsenal joga-se na terça-feira pelas 20h00.
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