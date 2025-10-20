Árbitro que já dirigiu um Sporting-Benfica nomeado para o Sporting-Marselha
Esloveno Rade Obrenovic esteve num jogo da Youth League entre os rivais de Lisboa
Esloveno Rade Obrenovic esteve num jogo da Youth League entre os rivais de Lisboa
Rade Obrenovic vai arbitrar o Sporting-Marselha, jogo da 3.ª jornada da fase de Liga da Champions, anunciou a UEFA.
Esta será a segunda vez que o juiz esloveno de 35 anos dirige jogos de equipas portuguesas no escalão sénior, isto depois de ter arbitrado o Mónaco-Benfica (2-3) a 27 de novembro do ano passado, também em partida a contar para a Champions.
Refira-se que Obrenovic foi também o árbitro de um dérbi entre Sporting e Benfica, nos quartos de final da edição de 2021/22 da UEFA Youth League, num jogo vencido pelas águias (4-0 em Alcochete), que mais tarde se sagrariam campeãs da competição.
A equipa liderada pelo árbitro de 35 anos para o jogo no Estádio José Alvalade integra ainda os assistentes Jure Praprotnik e Grega Kordez e o quarto árbitro Martin Matosa, enquanto Matej Jug será o videoárbitro (VAR) e no AVAR estará o belga Bram Van Driessche.
O Sporting-Marselha joga-se a partir das 20h00 desta quarta-feira.