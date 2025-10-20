Rade Obrenovic vai arbitrar o Sporting-Marselha, jogo da 3.ª jornada da fase de Liga da Champions, anunciou a UEFA.

Esta será a segunda vez que o juiz esloveno de 35 anos dirige jogos de equipas portuguesas no escalão sénior, isto depois de ter arbitrado o Mónaco-Benfica (2-3) a 27 de novembro do ano passado, também em partida a contar para a Champions.

Refira-se que Obrenovic foi também o árbitro de um dérbi entre Sporting e Benfica, nos quartos de final da edição de 2021/22 da UEFA Youth League, num jogo vencido pelas águias (4-0 em Alcochete), que mais tarde se sagrariam campeãs da competição.

A equipa liderada pelo árbitro de 35 anos para o jogo no Estádio José Alvalade integra ainda os assistentes Jure Praprotnik e Grega Kordez e o quarto árbitro Martin Matosa, enquanto Matej Jug será o videoárbitro (VAR) e no AVAR estará o belga Bram Van Driessche.

O Sporting-Marselha joga-se a partir das 20h00 desta quarta-feira.