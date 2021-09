Jurgen Klopp elogiou muito o FC Porto na antevisão do jogo no Dragão, agendado para esta terça-feira. O treinador alemão do Liverpool foi questionado sobre as goleadas conseguidas nas duas últimas visitas ao Porto, mas desvalorizou esses resultados.

«Isso para nós não é qualquer tipo de vantagem. Faz parte do passado. Para eles é que pode servir de motivação por quererem dar uma resposta a isso. O que eu sei é que o FC Porto é um clube de topo, que está sempre na Liga dos Campeões», começou por dizer.

Klopp lembrou depois o jogo da primeira jornada, que a equipa portuguesa empatou em Madrid… e voltou a elogiar os dragões.

«O At. Madrid-FC Porto foi um jogo que analisámos e se alguém merecia ganhar era o FC Porto. Estamos a falar do campeão espanhol, o que diz muito sobre a equipa que vamos defrontar», continuou.

Quem também mereceu enormes elogios do treinador alemão foi o português Diogo Jota.

«É um jogador com uma forte personalidade, muito maduro apesar da juventude, o que torna muito agradável trabalhar com ele. Não é fácil melhorar a nossa equipa, mas Jota fê-lo, sem duvida.»

Klopp confirmou ainda que Thiago Alcântara e Harvey Elliot estão lesionados e não jogam no Dragão.