O PSV Eindhoven venceu fora os dinamarqueses do Midtjylland por 1-0 e apurou-se para o play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Depois do triunfo no jogo da 1.ª mão por 3-0, resultado que lhe deu conforto para o segundo jogo, o conjunto holandês somou mais um triunfo.

O golo - através de um remate de fora da área - foi marcado já em tempo de compensação pelo português Bruma, que começou o jogo no banco e foi lançado aos 64 minutos para o lugar de Madueke (confira a ficha de jogo), jovem avançado de 19 anos que havia marcado quatro golos nos últimos três jogos e que ficou agora em branco.

Na próxima eliminatória, dentro de uma semana, o PSV vai defrontar o Benfica ou o Spartak Moscovo.

A equipa holandesa está a ter um arranque de temporada muito forte, com cinco vitórias em cinco jogos e 15 golos marcados e apenas dois sofridos.

Antes do duplo compromisso com o Midtjylland, o PSV afastou, na 2.ª pré-eliminatória, o Galatasaray com um agregado de 7-2 no conjunto da eliminatória e goleou o Ajax por 4-0 na Supertaça.

