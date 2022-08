O Dínamo Kiev derrotou o Sturm Graz por 1-0 na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e está mais próximo de garantir um lugar no play-off decisivo no qual vai medir forças com Benfica ou Midtjylland por um lugar na fase de grupos.

Oleksandr Karavaev, lateral-direito que decidiu a eliminatória anterior diante do Fenerbahçe de Jorge Jesus, apontou o único golo do jogo, aos 28 minutos, através de um belo remate com o pé esquerdo sem deixar cair após cruzamento da esquerda.

A partida foi realizada em Glogów, cidade polaca que já tinha recebido o jogo anterior da equipa ucraniana que está impedida de jogar em casa devido ao conflito bélico entre Ucrânia e Rússia.

O jogo da 2.ª mão está marcado para a próxima terça-feira, dia em que o Benfica joga na Dinamarca frente ao Midtjylland.