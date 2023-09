O voo da equipa do Nápoles para Portugal foi adiado devido a um problema técnico no avião que iria transportar os campeões italianos, que esta quarta-feira vão defrontar o Sporting de Braga, na ronda de abertura da Liga dos Campeões.

De acordo com o Corriere dello Sport, a conferência de imprensa de Rudi Garcia e do português Mário Rui, que estava inicialmente prevista para as 18h50, foi reagendada para as 20h00. Os azzurri, refira-se, já tinham treinado de manhã e esperaram quase duas horas no aeroporto.

Sp. Braga e Nápoles defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 20h00, em jogo do Grupo C, onde também estão Union Berlim e Real Madrid.