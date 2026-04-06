No último treino do Arsenal antes da visita ao Sporting, no arranque dos “quartos” da Liga dos Campeões, Mikel Arteta e respetiva equipa técnica voltaram a surpreender, desta feita com um exercício, no mínimo, inovador. Em grupos de três, os jogadores foram desafiados a manter a posse, ora com a cabeça, ora com os pés, enquanto seguravam canetas entre si. Certamente um estímulo ao foco, coordenação e equilíbrio.

No boletim clínico dos londrinos continuam Bukayo Saka, Mikel Merino, Jurrien Timber e Eberechi Eze.

O Sporting-Arsenal joga-se nesta terça-feira (20h), em Alvalade. Pode acompanhar tudo, ao minuto, no Maisfutebol.