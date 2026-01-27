O Athletic Bilbao divulgou a lista de convocados para a receção ao Sporting e confirmam-se várias baixas para Ernesto Valverde.

O extremo Nico Williams não consta no lote de eleitos, ele que continua a sofrer com uma pubalgia que o apoquenta desde a temporada passada e está em cima da mesa a ida ao bloco operatório. Também os centrais Dani Vivian e Aymeric Laporte vão falhar a partida no San Mamés, ambos por lesão.

Além destes, Iñaki Williams, Maroan, Beñat Prados e Unai Egiluz também desfalcam os bascos por problemas físicos. Já Mikel Jauregizar, o jogador com mais utilização no Athletic, é baixa por castigo.

Quanto a novidades, o destaque vai para Elijah Gift, avançado de 19 anos com passagem pelo Liverpool. Ibon Sánchez, Asier Hierro e Jon De Luis foram os outros jovens chamados por Valverde.

O Sporting joga no reduto do Athletic esta quarta-feira, a partir das 20h00, um jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.