Atenção, Sporting: Athletic Bilbao com baixas de peso nos convocados
Nico Williams, Dani Vivian e Aymeric Laporte falham o jogo com os leões
Nico Williams, Dani Vivian e Aymeric Laporte falham o jogo com os leões
O Athletic Bilbao divulgou a lista de convocados para a receção ao Sporting e confirmam-se várias baixas para Ernesto Valverde.
O extremo Nico Williams não consta no lote de eleitos, ele que continua a sofrer com uma pubalgia que o apoquenta desde a temporada passada e está em cima da mesa a ida ao bloco operatório. Também os centrais Dani Vivian e Aymeric Laporte vão falhar a partida no San Mamés, ambos por lesão.
Além destes, Iñaki Williams, Maroan, Beñat Prados e Unai Egiluz também desfalcam os bascos por problemas físicos. Já Mikel Jauregizar, o jogador com mais utilização no Athletic, é baixa por castigo.
Quanto a novidades, o destaque vai para Elijah Gift, avançado de 19 anos com passagem pelo Liverpool. Ibon Sánchez, Asier Hierro e Jon De Luis foram os outros jovens chamados por Valverde.
O Sporting joga no reduto do Athletic esta quarta-feira, a partir das 20h00, um jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.
🗒 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔— Athletic Club (@AthleticClub) January 27, 2026
Ernesto Valverde cita a 2⃣2⃣ jugadores para el partido de este miércoles (21:00h) ante el @SportingCP en San Mamés.#AthleticSportingCP #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/anVRTkvxzG