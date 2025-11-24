O Club Brugge só chega a Portugal na noite de terça-feira, algumas horas depois do previsto.

Segundo o plano divulgado inicialmente pelo Sporting na tarde desta segunda-feira, os belgas já fariam a conferência de imprensa de antevisão às 18 horas de terça-feira, no Estádio José Alvalade.

Contudo, os leões informaram na noite desta segunda-feira que, devido a uma greve geral na que também afeta os aeroportos belgas, o Club Brugge só vai conseguir viajar para Lisboa na terça-feira à noite.

Nesse sentido, as atividades de media relacionadas com o Club Brugge que estavam previstas no Estádio José Alvalade foram canceladas.

O Club Brugge irá realizar a conferência ainda na Bélgica, no mesmo dia, porém mais cedo - às 12h30 (hora portuguesa): vai enviar uma ligação para que a imprensa portuguesa possa, também, participar por videochamada.

Já as atividades de media relacionadas com o Sporting mantêm-se inalteradas. Às 10h30 há treino aberto do Sporting, na Academia Cristiano Ronaldo, e às 19h00 há conferência de imprensa no Estádio José Alvalade.

O jogo da quinta jornada da fase de Liga da Champions está marcado para as 20 horas de quarta-feira.