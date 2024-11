Num jogo que merecerá a atenção dos responsáveis do Sporting (depois da festa posterior ao triunfo histórico sobre o Manchester City), o Celtic ganhou em casa ao Leipzig, adversário dos leões na Liga dos Campeões, por 3-1.

Curiosamente, foi Baumgartner que pôs os forasteiros a vencer primeiro, aos 24 minutos. No entanto, Kuhn pôs a sua equipa a vencer ainda antes do intervalo com um bis.

Já com o médio português Paulo Bernardo em campo, aos 72 minutos, Hatate fez o 3-1 final a favor dos escoceses. O português André Silva jogou os dez minutos finais pelo Leipzig.

O Sporting joga com o Leipzig no dia 22 de janeiro, na Alemanha, no fecho da fase regular da Liga dos Campeões. O Celtic fica em 13.º posto, com sete pontos. O Leipzig continua com zero pontos nesta edição.

Outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, teve sorte diferente na noite desta terça-feira. Com um único golo do suplente utilizado Donyell Malen (86m), os amarelos venceram o Sturm Graz, que já tinha perdido com o Sporting nesta Liga dos Campeões.

O Borussia Dortmund soma nove pontos, na quarta posição da tabela, enquanto o Sturm Graz, à semelhança do Leipizg, ainda procura o primeiro ponto.