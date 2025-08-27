Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV 5, após a vitória na receção ao Fenerbahçe (1-0), na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões:

«[Benfica teve um grande arranque na partida, foi um ponto-chave?] Começámos bem na primeira parte, marcámos alguns golos que foram anulados, mas tivemos um bom ritmo e chegámos ao 1-0, que deu confiança. Foi um jogo difícil, mas, no final da eliminatória, foi merecido. Foram dois jogos divididos contra um grande adversário.»

«[Como se sente por jogar um pouco por todo o lado?] Neste início de temporada tenho jogado mais no lado direito. Estou confortável, gosto e a equipa está bem, que é o mais importante.»

«[Apoio dos adeptos] Sinto-me apreciado e estou agradecido. Estou muito contente pelos adeptos e vou tentar sempre fazer o meu melhor pelo clube.»