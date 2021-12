Julio Velázquez, ex-treinador de Belenenses, V. Setúbal e mais recentemente do Marítimo, anteviu o duelo decisivo desta terça-feira entre FC Porto e Atlético Madrid.

«É uma final e não me atrevo a dizer quem é favorito. Vai ser um jogo complicado para o Atlético», disse em declarações à Marca, antes de deixar um aviso à equipa de Diego Simeone: «Não se pode menosprezar o FC Porto. Está num dos seus pontos mais altos desde a chegada de Conceição no que diz respeito à confiança e à dinâmica de jogo. Por alguma razão é líder na Liga e ainda não perdeu», vincou o técnico espanhol.

Velázquez deixou particulares elogios a dois jogadores do FC Porto: Pepe, que considerou a alma dos dragões e aparentar ter menos dez anos do que os 38 que na realidade tem, e Luis Díaz, melhor marcador da equipa nesta temporada. «É um futebolista superlativo, de máximo nível. Poderia jogar em qualquer equipa do Mundo. Cresceu muito e faz a diferença com a capacidade de desequilibrar à frente. Há que dar muito mérito à equipa de captação do FC Porto e a Conceição por gerar um contexto adequado no qual possa explorar todas as suas capacidades», rematou Julio Velázquez.