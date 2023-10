A dupla batalha ibérica de terça-feira foi favorável a Espanha, que venceu os dois jogos em Portugal com Benfica e Sp. Braga.

Na imprensa especializada do país vizinho são, claro está, muitas as referências aos triunfos da Real Sociedad e do Real Madrid. Se o Sp. Braga foi elogiado pela luta que deu aos merengues, do jogo praticamente só há espaço para elogios à equipa basca, que manietou o Benfica numa noite de gala.

O jornal AS diz mesmo que a Real Sociedad reduziu o Benfica a uma «equipa muito vulgar», enquanto a Marca fala de uma vitória com «clareza». «Uma das vitórias mais brilhantes e prestigiadas dos últimos anos», complementa.

«Hipnose final com bola para adormecer a águia», lê-se no Mundo Deportivo, onde se diz que a equipa espanhola terminou o jogo a ter a bola, sem sofrer e a pôr o Benfica a correr de um lado para o outro. O mesmo jornal refere que a Real Sociedad deu um «baile» ao Benfica e que merecia inclusive um resultado mais folgado.

Em Braga, o Real Madrid teve mais dificuldades e o El País realça que a poderosa equipa espanhola terminou o jogo na sua grande-área e a pedir que o árbitro o terminasse, sinal da aflição pela qual passou no Minho.

A Marca refere-se aos minhotos como uma «equipa alegre e despreocupada». «Talvez demasiado para a Champions», acrescenta sobre o conjunto de Artur Jorge, referindo que o Real Marid «desconectou-se inexplicavelmente» depois do segundo golo.

«O Real Madrid saiu do interior da rocha granítica, de onde se ergue o estádio do Braga, com mais desconforto do que esperava», observa o El País.

