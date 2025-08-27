Leandro Barreiro, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV 5, após a vitória na receção ao Fenerbahçe (1-0), na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões:

«[Jogo teve de tudo. O que lhe vai pela cabeça] Primeiro, é a felicidade. Nós merecemos estar na Liga dos Campeões, a equipa, o clube, os adeptos, o Benfica merece estar na Liga dos Campeões.»

«[Não tinha sido titular e hoje foi chamado] O mais importante, como estou sempre a dizer, é que o jogador tem de estar pronto para ajudar a equipa a cada momento. Treino todos os dias e dou o meu máximo para poder estar neste tipo de jogos. Hoje tive a oportunidade e ajudei a equipa a ganhar este jogo importante.»

«[No lance do golo anulado existe algum toque?] Sim, há um toque em cima. Mas não sei se toquei no pé do jogador, ainda não vi o lance. Foi a decisão do árbitro e já não dá para mudar. O mais importante é que mesmo com os golos anulados conseguimos ganhar o jogo.»

«[Era imperial estar na Champions] Era um objetivo grande que tínhamos. Tínhamos os objetivos de ganhar a Supertaça, estar na Liga dos Campeões e, agora, o foco é no jogo de domingo com o Alverca.»