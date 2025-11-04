Na véspera à receção ao Bayer Leverkusen, para a quarta jornada da fase de Liga da Champions, o Benfica cumpriu mais um treino no Benfica Campus nesta terça-feira.

A grande novidade é a inclusão de Amar Dedic nos trabalhos, sem limitações, após uma lesão sofrida em Newcastle há duas semanas. Por outro lado, o lateral Leandro Santos, que tem trabalhado com a equipa principal, lesionou-se na coxa esquerda ao serviço da equipa B.

Alexander Bah e Manu Silva, dois lesionados de longa data, estão em fases diferentes de recuperação. Bah fez treino individual enquanto Manu Silva está integrado nos trabalhos coletivos.

José Mourinho faz a antevisão ao duelo a partir das 14 horas, juntamente com Samuel Dahl. O jogo acontece na quarta-feira pelas 20 horas, no Estádio da Luz.