O final de tarde chuvoso e de trovoada. A abordagem das equipas. Aqueles três minutos iniciais que se jogaram a uma velocidade vertiginosa.

O segundo Benfica-Barcelona parecia caminhar para ser em quase tudo parecido ao que terminou com nove golos em janeiro e vitória blaugrana selada na última jogada. Não deixou de ser um bom jogo de Champions, mas seria – também porque ninguém o queria o que o fosse – quase impossível repetir, até na beleza de tantas imperfeições, o que acontecera a 21 de janeiro.

O reencontro entre dois históricos do continente começou por ser, tal como o primeiro jogo o fora, um choque de estilos. Depois de sobreviver a dois sustos iniciais, o Barcelona reclamou a propriedade da bola e empurrou o Benfica até ao limite da área de Trubin, que no regresso ao onze salvou a equipa com uma tripla defesa ao minuto 12.

Até ao minuto 22, quando Cubarsí foi expulso por rasteirar Pavlidis quando o grego se preparava para ficar isolado perante Szczesny, tinha-se visto um Barça mais competente do que na 1.ª mão e um Benfica com mais dificuldades para lançar transições e aproveitar o risco máximo quase sempre assumido pelo conjunto de Hansi Flick.

Por essa altura, os catalães tinham 67 por cento de posse de bola. E depois disso tiveram momentos em que abdicaram dela, jogaram com o relógio e mostraram que, se não há muitas equipas que jogam tão bem como eles, eles sabem jogar como muitas outras. Bem e, se for preciso, feio quando é exigido.

Na metade seguinte da primeira parte as águias tiveram mais bola e até fizeram o suficiente para chegar ao intervalo em vantagem, mas não só bateram numa parede polaca que interrompeu a reforma há meses, como as transições perigosas dos catalães deixaram a Luz em permanente estado de sobressalto.

Na segunda parte, o Benfica foi ainda mais competente com bola. Pavlidis, Aursnes e novamente Pavlidis. Tudo isto em dois minutos representativos do mais puro desperdício.

Como nunca acontecera na hora que já tinha sido jogada, os encarnados aparentavam estar no controlo absoluto dos acontecimentos. Pelas ocasiões criadas, pela bola retirada aos catalães e até pela competência defensiva. Até que de um mau passe de António Silva nasceu o castigo fatal decretado por Raphinha, que voltaria a decidir, tal como há 40 dias, um Benfica-Barcelona.

Faltava meia-hora. Tanto e, ao mesmo tempo, tão pouco tempo para quem, de repente, deixara de estar por culpa própria por cima de um jogo.

Com Belotti a juntar-se a Pavlidis e, depois, Arthur Cabral ao italiano, o Benfica obrigou o Barça a sofrer como em poucas noites e virou as estatísticas do avesso: terminou o jogo com mais bola (52-48), mais remates (24-10), mais cantos (13-4) e, pasme-se, mais passes. Mas pagou pela falta de eficácia e de sangue-frio na última definição.

A história desta eliminatória termina daqui a menos de uma semana e só depois do jogo no Montjuic poder-se-á aferir se as águias deixaram escapar uma oportunidade clamorosa para fazer tombar um gigante.

Mas, ao intervalo, a sensação que fica é essa, depois de uma noite com uma história diferente, mas que terminou com o mesmo final.