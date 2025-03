O Benfica vai apresentar-se diante do Barcelona com a mesma base do duelo de janeiro com o Barcelona que terminou com vitória catalã por 5-4.

Leandro Barreiro, que rende o lesionado Florentino, é a única alteração nos encarnados, que terão Hugo Félix, irmão de João Félix, no banco de suplentes. Opção regular de Bruno Lage a partir do banco, Amdouni é baixa para este jogo devido a gripe, apurou o Maisfutebol.

Do lado do Barça, Hansi Flick faz três alterações: Ronald Araújo, Casadó e Gavi são rendidos por Iñigo Martínez, Frenkie de Jong e Dani Olmo.

ONZE DO BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Barreiro, Kökçü e Aursnes; Aktürkoglu, Pavlidis e Schjelderup.

ONZE DO BARCELONA: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Baldé; Pedri, De Jong, Olmo e Yamal; Raphinha e Lewandowski.