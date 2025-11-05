O Benfica apresenta-se nesta quarta-feira em campo diante do Bayer Leverkusen com uma alteração no onze em relação à equipa de José Mourinho fez alinhar de início em Guimarães no passado fim de semana.

Gianluca Prestianni é relegado para o banco e Leandro Barreiro salta para o onze, deslocando Sudakov para o flanco esquerdo.

De resto, o técnico das águias mantém a aposta: Tomás Araújo com Otamendi no eixo defensivo e Aursnes adaptado à lateral direita, já que Dedic, apesar de recuperado de lesão, está no banco.

O Benfica busca, à 4.ª jornada, os primeiros pontos na fase de liga da Champions.

Onze do Benfica: Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Enzo, Richard Ríos e Barreiro; Lukebakio, Pavlidis e Sudakov.

Onze do Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé e Tapsoba; Arthur, García, Maza e Grimaldo; Poku, Kofane e Echeverri.