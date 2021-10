Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, não vai estar no banco dos bávaros no jogo com o Benfica nesta quarta-feira à noite.

O técnico de 34 anos sentiu-se mal e, por isso, não estará a orientar a equipa no Estádio da Luz, avançou a Eleven e confirmou também a TVI.

O Benfica-Bayern Munique arranca às 20h00 e será transmitido em direto pela TVI.