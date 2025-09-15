O Benfica realizou na manhã desta segunda-feira o último treino de preparação do duelo frente ao Qarabag, que marca a estreia dos encarnados nesta edição da Liga dos Campeões.

Bruno Lage não pôde contar com Dedic e Lukebakio na sessão de trabalhos no Benfica Campus. O lateral lesionou-se ao serviço da seleção da Bósnia no joelho direito.

O médio belga que se transferiu neste último mercado do Sevilha para os encarnados, ainda está a contas com uma lesão que trouxe do clube andaluz.

Manu, Bah, Bruma e Nuno Félix completam a lista do boletim clínico dos encarnados.

O Benfica recebe esta terça-feira frente aos azeris do Qarabag às 20h, numa partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

