A Real Sociedad venceu o Benfica na Luz na passada ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas o treinador dos espanhóis, Imanol Alguacil, espera um jogo diferente no Anoeta e prevê uma reação dos encarnados.

«Estamos preparados. Vimos o sistema dos últimos dois jogos [três centrais, contra Arouca e Desp. Chaves], amanhã [quarta-feira] vamos ver o que vão decidir. Têm grandes jogadores, um grande treinador e temos claro que o jogo vai ser muito diferente do da Luz. É uma grande equipa, com jogadores muito bons. Independentemente do sistema, vai ser um jogo completamente diferente. É uma equipa campeã, fez uma boa Champions recentemente e tenho muito respeito pela história do Benfica, pela forma como jogam. Vai custar-nos uma barbaridade fazer o mesmo. Estamos preparados e vamos tentar fazê-lo», garantiu o técnico de 52 anos na conferência de imprensa de antevisão à partida.

Imanol Alguacil reconheceu que a equipa basca, líder do Grupo D com os mesmos sete pontos do Inter, «não tem pressão». O técnico assumiu que a passagem aos oitavos de final está quase assegurada, mas alertou que o jogo desta quarta-feira vai ser diferente do encontro da Luz, que os bascos dominaram.

«Não há duvidas de que o Benfica, se mudar ou não, vai tornar o jogo difícil, é uma equipa campeã. E um campeão não se rende e está com vontade de vingança. Sofreram lá, mas amanhã [quarta-feira] vamos encontrar um Benfica totalmente diferente. Pode jogar com uma linha de 3 ou de 4. Vai ser um jogo totalmente diferente, temos isso claro. Para ganhar amanhã [quarta-feira] vamos ter de fazer o nosso melhor jogo», frisou.

O Benfica visita a Real Sociedad, esta quarta-feira, num jogo marcado para as 17h45. O Maisfutebol vai estar no Anoeta para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo.