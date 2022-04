A participação europeia do Benfica permitiu aos encarnados arrecadarem um total de 64 milhões de euros devido à performance desportiva.

Todos os clubes participantes na fase de grupos tinham direito a um valor-base de 15,64 milhões de euros, ao qual acrescia uma verba relacionada com o ranking de cada um: o Benfica, 14.º posicionado, teve direito a mais €21,6M logo à partida, num total de 37,24 milhões de euros.

Depois disso, cada vitória na fase de grupos rendeu 2,8 milhões de euros e cada empate 900 mil euros e aí as águias arrecadaram mais 7,4 milhões de euros (duas vitórias em dois empates).

A passagem aos oitavos de final deu um bónus de 9,6 milhões de euros e o apuramento para os «quartos» mais €10,6M.

Se o Benfica tivesse afastado o Liverpool, encaixaria mais 12,5 milhões de euros. Não os encaixou assim como não arrecadou qualquer valor (excluindo receitas relacionadas com a TV) com o empate desta quarta-feira em Anfield, uma vez que só as equipas apuradas recebem dinheiro na fase a eliminar.