Enzo Maresca espera encontrar um Benfica muito diferente daquele que defrontou no Mundial de Clubes. Na antevisão ao jogo com os encarnados, o treinador do Chelsea assumiu que foi complicado analisar o adversário devido à troca recente de treinador. Maresca também abordou as duas últimas derrotas dos londrinos e, para afastar a pressão, lembrou, várias vezes, que só perderam cinco jogos em seis meses.

Diferenças para o jogo no Mundial de Clubes

«É um bocado mais difícil, porque eles só jogaram três ou quatro jogos com o José [Mourinho]. Infelizmente, todos os jogos que comecei a ver foram com o antigo treinador. Também assisti a alguns jogos quando o José estava no Manchester United, Tottenham ou Roma, mas de certeza que será um jogo completamente diferente do Mundial de Clubes.»

Como é o Benfica taticamente

«Pode-se esperar do Benfica de José Mourinho que joguem em 4-3-3 ou 4-2-3-1. Também podem jogar com uma defesa de cinco. Estou à espera de dois ou três sistemas diferentes. Temos um plano para essas vertentes que esperamos, mas ele mostrou durante a sua carreira o quão bom tem sido a jogar em diferentes sistemas.»

Mensagem passada aos jogadores

«Neste momento, temos de estar positivos. Não há razão para estarmos negativos, nos últimos seis meses perdemos cinco jogos e em muitos desses jogos tivemos expulsões. Claro que queremos vencer os jogos, mas não há uma pressão adicional. Temos a pressão porque para jogares no Chelsea tens de vencer jogos. Por várias razões, entre lesões e expulsões, perdemos cinco jogos nestes seis meses. Não é assim tão mau, diria.»

Como gerir a disciplina por causa dos cartões

«Depois de vermos os últimos dois jogos, contra Manchester United e Brighton, sentimos que algo poderia ter sido feito melhor, nomeadamente na tomada de decisão. É um processo de aprendizagem. Para qualquer jogador esta situação é algo anormal e aconteceu-nos algumas vezes. Nos últimos seis meses perdemos cinco jogos, quatro deles com uma expulsão: Newcastle, Flamengo, United e Brighton. A outra derrota foi fora com o Bayern. Não há razão para pânico. O futebol é um mundo incrível. Temos de nos defender neste momento. Tenho uma mentalidade positiva com este plantel, em comparação com o último ano. Estamos melhores, os jogadores têm mais experiência, podem jogar mais jogos. Eu também estou melhor como treinador do que no ano passado. Também estou a aprender. Se calhar, tenho de aprender a jogar com dez jogadores, tenho de melhorar nesse aspeto. Estaremos melhor no futuro.»

Champions é uma experiência nova para alguns jogadores

«Precisamos de estar num nível alto. Temos jovens jogadores, mas com grande experiência nesta competição. O Jorrel Hato, por exemplo, já teve muita experiência pelo Ajax e será um jogador de topo no Chelsea. O Garnacho e o Gittens também já jogaram nesta competição. O João Pedro nunca jogou, mas ajudou-nos a vencer o Mundial de Clubes. São jogadores talentosos e vão ajudar a equipa. Com mais jogos ficarão ainda melhores.»

Início de Estevão no Chelsea

«Ele está muito bem, tem tido um bom rendimento. É difícil para um jogador de 17/18 anos chegar à Europa, num grande clube e mostrar de imediato o quão bom é. Estamos felizes com o seu rendimento. É um bom rapaz e está feliz. Precisamos da sua energia. Pode jogar nas cinco posições de ataque.»

Relação com os adeptos

«Na maioria das vezes, os adeptos reagem consoante os resultados. Depois de uma derrota, é normal que não estejam felizes. No início da última época cantaram que tinham o Chelsea de volta, depois tivemos um mau momento e ficaram descontentes. Se, neste momento, depois de cinco derrotas em seis meses, não estamos satisfeitos, talvez haja uma falta de equilíbrio neste desporto. Estou no futebol há 30 anos, mas a única coisa que posso fazer é tentar melhorar. Temos de vencer jogos.»