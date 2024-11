A imprensa desportiva internacional destacou a estratégia defensiva que o Benfica de Bruno Lage apresentou na última noite, em Munique, na derrota com o Bayern (1-0), na 4.ª jornada da Liga dos Campeões.

Na Alemanha, o Benfica foi descrito como «inofensivo», isto porque, apesar do «forte desempenho defensivo», os encarnados «investiram muito pouco para somar um ponto».

Nos outros jornais internacionais, a conclusão é a mesma. Em Espanha, a Marca escreve que a equipa de Lage «parecia conformar-se com o empate», enquanto o AS sublinha que o Benfica «praticamente não existiu no ataque».

Bild

«O Bayern derrotou o Benfica por 1-0 e voltou a vencer na categoria rainha depois de duas derrotas consecutivas. Depois de uma atuação concentrada, a equipa de Kompany finalmente comemorou uma importante vitória em casa, mas permaneceu por muito tempo inofensiva e sem penetração contra os muito defensivos portugueses. Depois de um primeiro tempo enfadonho e sem grandes chances de golo, Musiala redimiu com o golo do dia aos 67 minutos, proporcionando assim o único destaque da noite. O Benfica esperava há muito tempo em Munique um empate 0-0 aos 90 minutos, graças a um forte desempenho defensivo, mas no geral investiu muito pouco para somar um ponto no final.»

Kicker

«Musiala redime o Bayern contra um Benfica muito inofensivo.

Graças a uma vitória apertada, mas merecida, sobre um Benfica muito inofensivo, o Bayern está de volta ao caminho da vitória na Liga dos Campeões depois de duas derrotas e, assim, subindo ainda mais na tabela.»

Marca

«O Benfica era um rival com aspirações menores aos bávaros, mas perigoso para os alemães. Os portugueses, pelo seu posicionamento inicial, pareciam conformar-se com o empate. Recuaram muito para trás e tentaram criar perigo no contra-ataque, sem sucesso. Eles não testaram Neuer durante toda a partida. A estratégia de Lage funcionou durante a primeira parte da partida, mas eles acabaram muito entrincheirados e o golo dos alemães surgiu. Musiala, com um cabeceamento à queima-roupa, permite à equipa da Allianz Arena sonhar em estar entre os oito primeiros.»

AS

«O Bayern foi claramente dominante desde o apito inicial. Os pupilos de Kompany assumiram a liderança, reprimiram os portugueses na sua área e transmitiram a sensação de se adiantarem a qualquer momento. Mas esse momento não chegou. Aos jogadores de Munique faltaram ideias nos últimos metros e colidiram repetidas vezes com a muralha defensiva de um Benfica que praticamente não existia no ataque.»

Globo Esporte

«Bayern Munique supera retranca do Benfica e recupera-se na Champions.

O Bayern Munique amassou o Benfica do início ao fim do jogo desta quarta-feira e venceu, mas por apenas 1-0 na Allianz Arena.»

Gazzetta dello Sport

«Tendo começado com 15 minutos de atraso devido ao trânsito intenso da cidade, o jogo entre Bayern de Munique e Benfica respeitou perfeitamente o roteiro inicial: os bávaros no ataque e os portugueses focados na defesa e nos contra-ataques. Apesar da posse de mais de 70%, os homens de Kompany conseguiram criar apenas uma grande ameaça para Trubin, que fez bem ao bloquear o esplêndido remate de pé direito de Gnabry. O mesmo cenário no segundo tempo, mas desta vez o Bayern de Munique consegue fazer o golo com Musiala, que cabeceia rapidamente e aproveita a assistência do companheiro Kane. Apesar do golo sofrido, não houve reação do Benfica, que deu ao Bayern a segunda vitória na competição.»