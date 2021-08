No plano teórico, o Benfica ficou inserido num dos grupos mais complicados da Liga dos Campeões. Os encarnados vão defrontar o Bayern Munique, crónico campeão da Alemanha e vencedor da Champions em 2020, um Barcelona em convulsão mas sempre a ter em conta e o campeão ucraniano, Dínamo Kiev.

BENFICA vs BAYERN MUNIQUE: 10 jogos - três empates e sete derrotas

O eneacampeão da Alemanha é uma das «bestas negras» das águias nas competições europeias. As duas equipas já se defrontaram por oito vezes na principal competição de clubes da UEFA, quatros delas na última década. Em 2015/16, na última vez em que o Benfica chegou aos quartos de final da Champions, os encarnados perderam fora por 1-0 e na 2.ª mão empataram a dois golos frente à equipa então orientada por Pep Guardiola. Foi, aliás, a eliminatória mas «apertada» entre as duas equipas e aquela em que as águias estiveram mais perto de obter um resultado positivo em terras germânicas. Todas as outras visitas a Munique terminaram com goleadas: a primeira (5-1 em 1976 e o mesmo resultado no último embate, em 2018/19 na fase de grupos e, curiosamente, também no Grupo E).

1976/77 - quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus

. Benfica-Bayern: 0-0

. Bayern-Benfica: 5-1

1981/82 - 2.ª ronda da Taça dos Clubes Campeões Europeus

. Benfica-Bayern: 0-0

. Bayern-Benfica: 4-1

1995/96 - 3.ª ronda da Taça UEFA

. Bayern-Benfica: 4-1

. Benfica-Bayern: 1-3

2015/16 - quartos de final da Liga dos Campeões

. Bayern-Benfica: 1-0

. Benfica-Bayern: 2-2

2018/19 - fase de grupos da Liga dos Campeões

. Benfica-Bayern: 0-2

. Bayern-Benfica: 5-1

BENFICA vs BARCELONA: 7 jogos - uma vitória, três empates e três derrotas

O duelo entre duas das maiores equipas da Península Ibérica até começou por sorrir ao Benfica quando a equipa portuguesa mais precisava de um bom resultado. Em 1060/61, na primeira presença em finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, as águias venceram por 3-2 em Berna Suíça. Desde então, nunca mais o Benfica levou a melhor sobre os catalães em jogos oficiais. Em 2005/06, o treinador do Benfica era Ronald Koeman (agora no Barcelona) quando as águias bateram o pé ao futuro campeão Barça nos quartos de final da Champions. Depois de um empate sem golos na Luz, o Benfica perdeu em Camp Nou por 2-0, mas só aos 89 minutos o Barcelona respirou de alívio com um golo de Samuel Eto'o. Mais recentemente, em 2012, as duas equipas mediram forças na fase de grupos. Na Luz, a equipa culé venceu por 2-0 e depois, na Catalunha, o Benfica arrancou um empate sem golos. O Barça, que já estava apurado, alinhou com segundas linhas, mas os encarnados não conseguiram os três pontos que lhe dariam a passagem à fase seguinte da prova.

1960/61 - final da Liga dos Campeões

. Benfica-Barcelona: 3-2

1991/92 - fase de grupos da Taça dos Clubes Campeões Europeus

. Benfica-Barcelona: 0-0

. Barcelona-Benfica: 2-1

2005/06 - quartos de final da Liga dos Campeões

. Benfica-Barcelona: 0-0

. Barcelona-Benfica: 2-0

2012/13 - fase de grupos da Liga dos Campeões

. Benfica-Barcelona: 0-2

. Barcelona-Benfica: 0-0

BENFICA vs DÍNAMO KIEV: 4 jogos - três vitórias e uma derrota

O único dos três adversários do Grupo E contra o qual o Benfica tem vantagem histórica. No primeiro duelo, em 1991 em Kiev, os ucranianos venceram por 1-0 no Grupo B da então Taça dos Clubes Campeões Europeus. Seguiu-se um 5-0 para o Benfica na Luz, com bis de César Brito e de Yuran e ainda um golo de Isaías. Em 2016, novamente na fase de grupos da Champions, as duas equipas voltaram a encontrar-se e aí o Benfica de Rui Vitória impôs-se nos dois jogos: 2-0 em Kiev e 1-0 em Lisboa.

1991/92 - fase de grupos da Taça dos Clubes Campeões Europeus

. Dínamo Kiev-Benfica: 1-0

. Benfica-Dínamo Kiev: 5-0

2016/17 - fase de grupos da Liga dos Campeões

. Dínamo Kiev-Benfica: 0-2

. Benfica-Dínamo Kiev: 1-0