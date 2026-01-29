«Benfica não me surpreendeu, conhecia o ambiente e o treinador que íamos enfrentar»
Álvaro Arbeloa assume responsabilidade pela derrota do Real Madrid na Luz
Álvaro Arbeloa assume responsabilidade pela derrota do Real Madrid na Luz
Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Benfica por 4-2 no Estádio da Luz:
Foi um final de jogo caótico, com o Benfica e o Real Madrid a precisarem de um golo...
«Estivemos longe do que queríamos ter sido. Não estivemos à altura das dificuldades do jogo, da exigência do adversário, do ambiente e do que eles jogaram. Não fomos capazes de estar 90 minutos à altura do que era necessário. Antes de virmos cá já sabíamos que tínhamos de trabalhar muito e muito para melhorar. Estamos conscientes que nos falta muito para fazer e agora é olhar para o próximo jogo. Para ganhar este tipo de jogos, temos de fazer muitas coisas bem e fazê-las durante 90 minutos.»
Esteve em muitos momentos raros como jogador. Como viu o momento de hoje em que o guarda-redes do Benfica a marcar um golo decisivo aos 90+7 minutos?
«Não é a primeira vez que um guarda-redes me marca um golo. Evidentemente que eles tinham de arriscar e nós estávamos com dois jogadores a menos e também tínhamos de marcar para conseguir um lugar no top-8. No fim, eles ganharam.»
Ficou surpreendido pela forma como o Benfica jogou? No fim também deu um grande abraço a Mourinho. De que falaram?
«Não me surpreendeu nada. Já tinha dito nesta sala de imprensa e noutras entrevistas que dei que a exigência do jogo ia ser muito alta. Conhecia perfeitamente o nível do adversário e o ambiente e o treinador que íamos enfrentar. Disse-o aos jogadores, mas não soube transmitir-lhes o que eu queriam que fizessem e campo e o nível que eu queria que eles atingissem. Quando as coisas não saem e quando a equipa está longe do nível que atingimos, por exemplo, em Villarreal, a responsabilidade é sempre minha porque não consegui que os jogadores abordagem o jogo da forma como em queria. O que falei com o José fica entre ele e eu.»
No último ano e meio tem-se repetido muitas vezes a palavra intensidade quando se fala do Real Madrid. Pensa que faltou isso?
«Faltaram-nos muitas coisas. Este foi um jogo de Liga dos Campeões, de nível Liga dos Campeões contra uma equipa que jogava a vida, que precisava de ganhar e que estava perante os seus adeptos e que não só colocou intensidade no jogo como defendeu muito bem e atacou muito bem. Creio que a nós faltaram-nos muitos argumentos futebolísticos para somar os três pontos, ganhar o jogo e superar o Benfica.»