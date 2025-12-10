Benfica-Nápoles (ONZES): Tomás Araújo e Ivanovic titulares
António Silva e Pavlidis começam no banco
- David Marques
- Jornalista
- @Dmarques1988
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
(artigo atualizado)
O Benfica vai apresentar-se em campo diante do Nápoles com duas alterações no onze comparativamente com a equipa que José Mourinho fez alinhar de início na passada sexta-feira no dérbi com o Sporting.
António Silva e Vangelis Pavlidis começam o jogo no banco e são rendidos por Tomás Araújo e Ivanovic. De resto, o técnico das águias mantém as apostas. Segundo apurou o Maisfutebol, a troca de centrais deve-se ao facto de António Silva não se encontrar a 100 por cento.
No banco das águias, pela primeira vez, estão José Neto, campeão do Mundo sub-17, e o médio Tiago Freitas.
De referir que o ex-Benfica David Neres alinha de início pelos napolitanos no regresso à Luz.
Onze do Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo e Dahl; Enzo e Rios; Aursnes, Barreiro e Sudakov; Ivanovic.
Onze do Nápoles: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno e Rrahmani; Di Lorenzo, Elmas, McTominay e Mathías Olivera; David Neres, Hojlund e Noa Lang.