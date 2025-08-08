O Benfica-Nice, jogo decisivo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, vai ser transmitido pela TVI.

A partida está marcada para a próxima terça-feira, dia 12, e tem início marcado para as 20h00.

O Benfica-Nice, através da transmissão televisiva e do AO VIVO tradicional, poderá também ser também seguido no Maisfutebol.