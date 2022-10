A exibição do Benfica que valeu o empate na Luz frente ao Paris Saint-Germain na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões foi muito elogiada pela imprensa internacional.

Há mesmo vários jornais a escrever que o favorito PSG se pode dar por satisfeito por ter conquistado um ponto em Portugal.

«Felizmente, apareceu Donnarumma», titula o Le Parisien, ou «o PSG agarrou à liderança», do L’Equipe e ainda «um golaço de Messi como amuleto contra a maldição portuguesa» do jornal Marca são alguns dos exemplos.

E é também de Espanha que vêm alguns dos maiores elogios ao Benfica e à partida. «Pareciam as meias-finais da Champions e não um jogo da fase de grupos», escreveu o jornal catalão Sport, enaltecendo que «os primeiros 20 minutos do Benfica foram perfeitos».

Já no AS os elogios vão ainda mais longe: «Nem a obra de arte de Messi foi suficiente para fazer ruir o Benfica, uma equipa que perdeu o medo aos grandes clubes europeus e que jogou 90 minutos olhos nos olhos com o PSG».

De resto, os elogios ao Benfica estenderam-se também à América do Sul, sobretudo aos jornais brasileiros e argentinos, estes últimos com um natural destaque para Messi.