A vitória do Paris Saint-Germain sobre o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões poderá ser financeiramente lucrativa para o Benfica.

Aquando das vendas de Gonçalo Ramos e de João Neves para o Paris Saint-Germain, o Benfica reservou um total de 25 milhões de euros em remunerações variáveis dependente da concretização de objetivos: 15 milhões na transação de Ramos por 65 milhões de euros e 10 milhões há menos de um ano no negócio da venda de João Neves por 59 milhões de euros base.

Esses montantes estão mencionados no Relatório & Contas da Benfica SAD da época 2023/24 e no R&C do primeiro semestre da corrente temporada, mas ainda não estão refletidos em qualquer dos exercícios, o que significa que nenhum dos jogadores atingiu objetivos desportivos estabelecidos até dezembro de 2024.

As contas da Benfica SAD de 2024/25 fecham a 30 de junho e os resultados do exercícios serão conhecidos em setembro, altura em que ficará demonstrado se os acordos entre o clube português e o PSG contemplavam nos objetivos a conquista da Liga dos Campeões.