Amar Dedić e Heorhiy Sudakov são as novidades no onze do Benfica para a estreia na fase de Liga da Champions diante do Qarabag, nesta terça-feira no Estádio da Luz.

O lateral bósnio está recuperado de um problema num joelho, enquanto o internacional ucraniano é titular pela primeira vez, depois de ter somado alguns minutos na estreia pelas águias diante do Santa Clara.

Comparativamente com o último jogo, diante do Santa Clara, saem das opções iniciais Tomás Araújo e Ivanovic, que começam no banco.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo e Ríos; Aursnes, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

ONZE DO QARABAG: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina e Jafarguliyev; Pedro Bicalho e Jankovic; Leandro Andrade, Kady e Zoubir; Duran.