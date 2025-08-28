O sorteio da Liga dos Campeões ditou um calendário desafiante para as águias nos oito jogos da fase de liga da Champions. Alguns dos adversários são 'clientes habituais' das águias, já outros trazem apenas memórias distantes.

A única estreia em jogos oficiais será com os azeris do Qarabag. O campeão do Azerbaijão venceu o Ferencváros no play-off e assegurou a segunda participação da história na Champions. Há dois anos, eliminou o Sp. Braga da Liga Europa.

Num reencontro marcante, o Benfica receberá na Luz o Real Madrid. Em jogos oficiais, as duas equipas não se defrontam desde 1965. Ainda as televisões transmitiam a preto e branco. Na altura, o Benfica ganhou por 6-3 no conjunto das duas mãos dos quartos de final da Champions. Em três jogos, o Benfica venceu duas vezes e perdeu uma.

Os outros adversários já conhecem o Benfica de duelos mais recentes. O principal exemplo é o Chelsea, que eliminou os encarnados nos oitavos de final do último Mundial de Clubes, em junho. Em quatro jogos, os ingleses venceram sempre, desde a final da Liga Europa de 2013 até agora.

Com o Nápoles, o historial também é negativo para as águias, com três derrotas e um triunfo, todos neste século. Com a outra equipa italiana, a Juventus, a história é outra - em nove jogos, as águias somam sete vitórias. Em janeiro deste ano, a equipa de Lage venceu em Turim por 2-0.

Ajax e Benfica defrontaram-se já em nove ocasiões e o registo é mais equilibrado, ainda que com vantagem para os neerlandeses. Desde 1969 até 2022, o Benfica venceu duas vezes e o Ajax quatro, com três empates pelo meio. No último duelo, em 2022, Darwin Nuñez marcou um golo solitário.

Contra os alemães do Bayer Leverkusen, o Benfica conta com um registo positivo. Em seis duelos, sempre nas fases a eliminar das competições europeias, os encarnados somam duas vitórias contra um triunfo dos farmacêuticos. O último duelo aconteceu em 2014 (empate 0-0 na Luz).

Por fim, as águias só defrontaram o Newcastle em 2013, nos quartos de final da Liga Europa, com Jorge Jesus. Ganharam no agregado por 4-2 e viriam a apurar-se para a final da competição em que perderiam para o... Chelsea.

As datas das jornadas:

1.ª: 16/17/18 setembro

2.ª: 30 setembro/1 outubro

3.ª: 21/22 outubro

4.ª: 4/5 novembro

5.ª: 25/26 novembro

6.ª: 9/10 dezembro

7.ª: 20/21 janeiro

8.ª: 28 janeiro