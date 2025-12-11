Benfica: Richard Ríos na equipa da semana da Champions
Médio foi considerado o homem do jogo no Benfica-Nápoles
O colombiano Richard Ríos está entre os onze eleitos para a equipa da semana na jornada seis da fase de liga da Champions. Ríos foi considerado o homem-do-jogo no Benfica-Nápoles desta quarta-feira, ganho pelas águias por 2-0.
A bela exibição do ex-Palmeiras, que marcou e assistiu contra os napolitanos, valeu-lhe uma nova distinção. Está no trio do meio-campo da equipa da semana, juntamente com Charles De Ketelaere e Lennart Karl, que marcou um golo ao Sporting.
Unai Simón (Athletic), Jules Koundé (Barcelona), David Hancko (Atlético Madrid), Mohamed Salisu (Mónaco), Nico O'Reilly (Manchester City), na linha defensiva, e Noni Madueke (Arsenal), Mason Greenwood (Marselha) e Anthony Gordon (Newcastle) no ataque.
É a primeira vez que o internacional colombiano, de 26 anos, surge na equipa da semana da Liga dos Campeões, na época de estreia no continente europeu.
Team of the Week for MD6 👇@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/DGhHgJoBhN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2025