O colombiano Richard Ríos está entre os onze eleitos para a equipa da semana na jornada seis da fase de liga da Champions. Ríos foi considerado o homem-do-jogo no Benfica-Nápoles desta quarta-feira, ganho pelas águias por 2-0.

A bela exibição do ex-Palmeiras, que marcou e assistiu contra os napolitanos, valeu-lhe uma nova distinção. Está no trio do meio-campo da equipa da semana, juntamente com Charles De Ketelaere e Lennart Karl, que marcou um golo ao Sporting. 

Unai Simón (Athletic), Jules Koundé (Barcelona), David Hancko (Atlético Madrid), Mohamed Salisu (Mónaco), Nico O'Reilly (Manchester City), na linha defensiva, e Noni Madueke (Arsenal), Mason Greenwood (Marselha) e Anthony Gordon (Newcastle) no ataque.

É a primeira vez que o internacional colombiano, de 26 anos, surge na equipa da semana da Liga dos Campeões, na época de estreia no continente europeu.

