O Benfica fez nesta segunda-feira o último treino antes de jogar com o Bayern Munique, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível perceber que Jesus tem as mesmas seis baixas no plantel. André Almeida, Gil Dias, Lázaro, Taarabt, Seferovic e Rodrigo Pinho continuam a recuperar de lesão e falharam o apronto realizado no Seixal.

O Benfica viaja nesta segunda-feira para a Alemanha, onde defronta o conunto bávaro na terça-feira, às 20h.