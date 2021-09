O Benfica faz esta segunda-feira de manhã o último treino antes da partida para Kiev, para defrontar o Dínamo na jornada inaugural do Grupo E da Liga dos Campeões.

A sessão de trabalho contou com 15 minutos abertos à comunicação social onde foi possível ver Otamendi trabalhar com os companheiros, ele que tinha ficado de fora do jogo nos Açores por ter estado ao serviço da seleção Argentina.

Quem não esteve no treino foi Lucas Veríssimo, que não pode jogar na Ucrânia por castigo, já que foi expulso no play-off, e André Almeida, a contas com problemas físicos.

Às 13:00, Jorge Jesus e um jogador estarão na conferência de imprensa de antevisão do encontro, partindo depois a comitiva encarnada para a Ucrânia.