Há 24 anos que o Benfica não marcava seis golos num jogo europeu. Conseguiu essa marca nesta quarta-feira, ao golear no reduto do Maccabi Haifa (1-6), conseguindo assim terminar no primeiro lugar da Liga dos Campeões.

Desde 1998 que o Benfica não marcava seis golos na Europa, como refere a agência Lusa. E a última vez, curiosamente, tinha sido também com uma equipa israelita: a 12 de agosto desse ano as águias golearam o Beitar Jerusalém por 6-0, na antiga Luz.

Se olharmos apenas para os jogos fora de casa, então é preciso recuar até 1991/92, quando o Benfica ganhou 6-0 ao Hamrun, de Malta.