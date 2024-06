A 15.ª do Real Madrid? Ou a segunda do Borussia Dortmund?

Espanhóis e alemães jogam, este sábado, em Wembley (20h00), a final da Liga dos Campões da UEFA 2023/24, no encontro que decide a mais importante competição europeia de clubes. É a 18.ª final para os merengues (venceram 14, perderam três) e a terceira para o Dortmund, campeão europeu em 1997 e finalista vencido precisamente em Wembley, há 11 anos.

Prevalecerá a tradição do recordista de títulos? Ou a irreverência e o coletivo de Edin Terzic?

O caminho até à final

As duas equipas chegam à final com trajetos bem distintos. O Real Madrid “passeou” na fase de grupos, com seis vitórias num grupo com Nápoles, Sp. Braga e Union Berlim. Já o Dortmund, depois de um ponto nas duas primeiras jornadas, arrancou para dois terços finais de grupo em grande e terminou no 1.º lugar, perante PSG, Milan e Newcastle.

Nas eliminatórias, o Real Madrid teve bem mais dificuldades perante o Leipzig nos oitavos de final, afastou depois o Manchester City nos penáltis e, nas meias-finais, superou o Bayern Munique com uma ponta final épica no Santiago Bernabéu. Já o Dortmund, depois de ter feito valer o fator casa para eliminar o PSV e Atlético de Madrid, impôs-se frente ao poderoso PSG com duas vitórias por 1-0.

Golos, goleadores e o totalista Hummels

Resultados lembrados, importa ainda decalcar - com a ajuda do Sofascore, parceiro do Maisfutebol - os números de uma e outra equipa nesta edição da Champions. Se é verdade que o Real Madrid mostra uma veia mais goleadora (26 marcados contra 17 do Dortmund), os alemães sofreram bem menos golos (nove contra 15). E não sofreram mesmo em seis jogos, enquanto o Real só teve “folha limpa” em três.

Vinícius Júnior, Joselu e Rodrygo, todos com cinco golos, são os melhores marcadores do Real nesta Champions. Mas qualquer um precisa de uma noite em grande para ser o melhor marcador da prova: Harry Kane e Kylian Mbappé marcaram oito cada um nesta edição. Já o Dortmund tem em Niclas Füllkrug o seu melhor marcador, com três golos.

Quanto à utilização, ninguém bate Mats Hummels: é o único jogador que chega à final como totalista, com os 1080 minutos dos 12 jogos. Federico Valverde é o mais utilizado no Real (977 minutos).

Olhos em Wembley (com os interessados Shakhtar e Eintracht)

E se este jogo vai prender adeptos do Real Madrid e Borussia Dortmund ao relvado em Wembley, mas também em qualquer parte do mundo através dos ecrãs, há também mais dois clubes com particular interesse neste jogo: o Shakhtar Donetsk e o Eintracht Frankfurt.

É que se o Real Madrid vencer a Liga dos Campeões, como foi campeão espanhol e já se apurou para a Champions 2024/25 por via doméstica, abre vaga para o clube com melhor coeficiente entre todos os campeões nacionais que estão nas fases preliminares. No caso, é o clube ucraniano quem beneficia. Já se for o Borussia Dortmund a vencer a Champions, e como também já se apurou por ter sido 5.º classificado na Bundesliga (que garante acesso à Champions 2024/25 porque a Alemanha foi, a par da Itália, um dos dois países com melhor coeficiente em 2023/24 e garantiu assim vaga extra), quem beneficia é o Eintracht, 6.º classificado da liga alemã.

Na noite de sábado, em qualquer caso, vai ser conhecido o 29.º clube de 36 apurados para a próxima edição da Champions, que marca a entrada do novo formato. Confira aqui todos os apurados, entre eles Sporting e Benfica.

Reus e Kroos: quem sorri na despedida?

O jogo fica ainda marcado pelas despedidas de dois grandes nomes do futebol alemão: Marco Reus vai deixar o Dortmund ao fim de 12 anos. Já Toni Kroos faz o seu último jogo pelo Real Madrid, antes de retirar-se com a participação no Euro 2024. Quem vai acabar em grande?

O PERCURSO DO REAL MADRID ATÉ À FINAL:

Fase de Grupos:

Real Madrid-Union Berlim, 1-0

Nápoles-Real Madrid, 2-3

Sp. Braga-Real Madrid, 1-2

Real Madrid-Sp. Braga, 3-0

Real Madrid-Nápoles, 4-2

Union Berlim-Real Madrid, 2-3

Oitavos de final:

Leipzig-Real Madrid, 0-1

Real Madrid-Leipzig, 1-1

Quartos de final:

Real Madrid-Manchester City, 1-1

Manchester City-Real Madrid, 1-1 (3-4 após g.p)

Meias-finais:

Bayern Munique-Real Madrid, 2-2

Real Madrid-Bayern Munique, 2-1

O PERCURSO DO DORTMUND ATÉ À FINAL:

Fase de Grupos:

PSG-Dortmund, 2-0

Dortmund-Milan, 0-0

Newcastle-Dortmund, 0-1

Dortmund-Newcastle, 2-0

Milan-Dortmund, 1-3

Dortmund-PSG, 1-1

Oitavos de Final:

PSV-Dortmund, 1-1

Dortmund-PSV, 2-0

Quartos de Final:

Atlético Madrid-Dortmund, 2-1

Dortmund-Atlético Madrid, 4-2

Meias-Finais:

Dortmund-PSG, 1-0

PSG-Dortmund, 0-1