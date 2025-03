O alemão Félix Zwayer vai apitar o Benfica-Barcelona, da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O juiz germânico, de 44 anos, terá os compatriotas Robert Kempter e Christian Dietz como assistentes. Florian Badstübner será o 4.º árbitro, enquanto Bastian Dankert e Willy Delajod (francês) ficarão encarregues do VAR.

Zwayer já apitou os encarnados em quatro ocasiões, a última delas na época passada, quando a equipa da Luz caiu nos quartos de final da Liga Europa, nos penáltis, em Marselha. Antes, dirigiu a vitória no terreno da Juventus (2-1, em 2022/23), o triunfo na visita ao Dínamo Kiev (2-0, em 2022/23) e ainda a derrota caseira com o Manchester United (1-0, em 2017/18).

Este é o árbitro que esteve envolvido numa grande polémica com Roger Schmidt, quando o antigo treinador do Benfica estava no Bayer Leverkusen.

O encontro entre águias e catalães está marcado para a próxima quarta-feira (20h00), na Luz.