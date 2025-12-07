Champions: árbitro escocês no Bayern-Sporting, Pinheiro apita na Bélgica
Nicholas Walsh nomeado pela UEFA para o duelo dos leões em Munique
Nicholas Walsh nomeado pela UEFA para o duelo dos leões em Munique
O escocês Nicholas Walsh foi o árbitro nomeado pela UEFA para dirigir a visita do Sporting ao Bayern Munique, na próxima terça-feira, a contar para a sexta jornada da fase de liga da Champions.
O juiz de 35 anos terá os compatriotas Francis Connor e Daniel McFarlane como assistentes, enquanto Donald Robertson será o quarto árbitro. O VAR da partida será o também escocês Andrew Dallas, com a ajuda do neerlandês Rob Dieperink.
Com dez pontos e no oitavo lugar, que vale o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Sporting joga no terreno dos bávaros (terceiros, com 12 pontos), a partir das 17h45 de terça-feira.
Entre as nomeações já conhecidas, destaca-se também a presença de João Pinheiro na Bélgica, também na terça-feira, para apitar o Union Saint-Gilloise-Marselha (20h00).
O árbitro da AF Braga terá a companhia dos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, com Cláudio Pereira a desempenhar a função de quarto árbitro. Para VAR e AVAR, foram nomeados Tiago Martins e Fábio Melo.